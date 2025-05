Trump n’est fou qu’avec l’Afrique, il a reculé devant le rouleau compresseur chinois

Donald Trump a sévèrement réduit l'Agence américaine pour le développement international, entraînant l'annulation de l'aide humanitaire et de l'assistance sanitaire vitale, Ainsi, il « détruit ses propres instruments d'influence » en Afrique notamment. Par ailleurs, si l'AGOA (Loi sur la Croissance et les Opportunités Économiques en Afrique) disparaît, l'Afrique devra regarder à l'intérieur d'elle-même et tenir les promesses de création d'une zone de libre-échange continentale. Autrement, elle devra renforcer ou élargir les marchés existants, en particulier avec la Chine, première partenaire commerciale du continent.



Plus de 80 % des exportations africaines partent à l’étranger, principalement vers l’Union européenne, la Chine et les États-Unis. Difficile de s’en passer, l’ancien Secrétaire exécutif de la Communauté économique pour l’Afrique, Carlos Lopez, considérait qu’il fallait plutôt « un protectionnisme sophistiqué » qui vise le juste équilibre. Si Trump et les USA ont reculé devant la Chine en concédant une trêve dans l’application de la surtaxe de 145 % sur les marchandises venant de Chine, c’est qu’ils ont un intérêt effectif à avoir des échanges commerciaux équilibrés avec ce pays. Aucun camp ne veut une dissociation de leurs économies, a déclaré le Secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.



Habituellement, les pays riches prônent le libre-échange et un marché concurrentiel auprès des pays pauvres pour capturer une plus grande part de marché en Afrique. Les Africains, liés par des accords commerciaux, ne peuvent toutefois pas faire du protectionnisme aveugle. L’Organisation mondiale du commerce a publié en juin 2016 une étude qui montre la progression rapide des restrictions au libre-échange par les pays du G20. Entre octobre 2015 et mai 2016, les économies du G20 avaient mis en place 145 mesures restrictives.



Il existe, selon Sébastien Jean, directeur du Centre d’études prospectives et d’informations internationales, 271 accords commerciaux en vigueur dans le monde. Imaginons qu’un pays comme le Sénégal décide de protéger ses quelques industries dans le but de fermer ses frontières à l’importation. Les entreprises ainsi protégées ne pourront, en retour, que profiter du marché domestique de petite taille, réduit et pas trop solvable. Un marché surprotégé est un marché réduit. Par ailleurs, les intrants dont auront besoin les mêmes industries protégées, seront acquis à des prix très élevés. Ainsi, leur productivité et la croissance de leur productivité en seront forcément affectées au point que les mesures s’avéreront inefficaces en bout de ligne.



Certes, le protectionnisme a contribué au décollage des « dragons » asiatiques, mais celui-ci ne saurait garantir, à lui seul, le développement d’un pays. L’Éthiopie a démontré sa faculté à se frayer un chemin vers l’industrialisation. C’est le « modèle d’État développementiste », en contrôlant, en dirigeant et régulant son économie. Sa politique économique repose sur des mesures fiscales et non fiscales qui cherchent à promouvoir les exportations et à attirer les investissements directs étrangers. Depuis 2006, le secteur manufacturier de l’Éthiopie a augmenté en moyenne de plus de 10 % par année.



Néanmoins, cette politique le prive de ressources budgétaires nécessaires pour investir dans les infrastructures et services publics que réclament ses entreprises. Afin de rationaliser les opportunités d’investissements, le pays imposait des taxes plus réduites sur les matières premières et les produits semi-finis venant de l’extérieur. Ce qui faisait que sa balance commerciale continuait de se creuser du fait de son économie portée par les investissements et qui encourageait très fortement les importations. C’est ce qui expliquait l’avènement du Plan de Croissance et de Transformation (Gtp) mis en place pour 2015-2020, dans le but de stimuler la fabrication des produits de substitution pour augmenter la production intérieure et réduire ainsi les sorties de devises.



L’Afrique est aujourd’hui moins industrialisée qu’elle ne l’était il y a 40 ans. La contribution du secteur manufacturier à la croissance du PIB est passée de 12 % en 1980 à 11 % en 2013. Elle stagne depuis. Pourtant, seul l’accroissement de la valeur ajoutée manufacturière peut réduire significativement la pauvreté. Pour ce faire, il faut surtout des débouchés intéressants. S’enfermer, ce sera pour nos entreprises locales de produire à perte ou trop peu pour subsister. S’ouvrir sans garde-fou ni malice est un suicide. Il y a bel et bien moyen de faire espérer les boursicoteurs, même de leur faire goûter de temps en temps le miel africain pour, à chaque fois, leur taillader la langue. Pas beaucoup, juste un tout petit peu et à répétition. C’est ça le protectionnisme intelligent.



Waltako