Trump dit que Zelensky et Poutine doivent "se parler"

Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine "vont devoir se parler" pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a estimé Donald Trump vendredi, alors que les Etats-Unis poussent pour un accord, provoquant des tensions avec Kiev.



"Le président Poutine et le président Zelensky vont devoir se parler. Parce que vous savez quoi? On veut mettre fin au massacre de millions de personnes", a lancé le président américain à la Maison Blanche.