Trump dit prévoir une opération de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran

Donald Trump a déclaré dimanche au Daily Mail s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure "quatre semaines ou moins", sans fournir de détails sur son plan.



"Ça a été toujours été un processus de quatre semaines, alors - aussi fort qu'est (l'Iran), le pays est grand, ça prendra quatre semaines ou moins", a déclaré le président américain dans une interview par téléphone au quotidien britannique.