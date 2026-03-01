Oman affirme qu'un pétrolier a été visé au large de ses côtes, quatre membres d'équipage blessés

Un pétrolier a été ciblé dimanche au large des côtes omanaises et émiraties, et son équipage, dont quatre membres ont été blessés, évacué, au deuixème jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine, a indiqué l’agence de presse officielle omanaise.
"Le Centre de sécurité maritime a annoncé que le pétrolier (SKYLIGHT), battant pavillon de la République de Palaos, a été pris pour cible à (5) milles nautiques au nord du port de Khasab", a indiqué l’ONA.
L'équipage, composé de 20 personnes, dont 15 Indiens et 5 Iraniens a été évacué, et selon les premières informations quatre d'entre eux "ont subi des blessures de gravité variable", a-t-elle ajouté.
