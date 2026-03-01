Ormuz: "Eviter de transiter dans la région", préconise l'Organisation maritime internationale

Après l'attaque de deux navires dimanche au large des Emirats arabes unis et d'Oman dans le détroit d'Ormuz, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, a appelé les compagnies maritimes à "éviter" la région.



"Les navires devraient éviter de transiter dans la région concernée tant que les conditions ne se sont pas améliorées", a déclaré M. Dominguez via un communiqué de cette agence de l'ONU spécialisée dans la réglementation du transport maritime.



Il exhorte "les compagnies maritimes à faire preuve de la plus grande prudence".



"Je suis profondément préoccupé par les rapports faisant état de plusieurs marins blessés lors d'attaques contre des navires marchands", a-t-il ajouté, alors que deux navires ont été attaqués au deuxième jour de frappes iraniennes dans le Golfe en représailles à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran.



Contacté par l'AFP, l'OMI a déclaré ne pas avoir pu estimer le nombre de blessés pour l'instant.



"Ces équipages ne font que leur travail et doivent être protégés des effets de tensions géopolitiques plus larges. La liberté de navigation est un principe fondamental du droit maritime international et elle doit être respectée par toutes les parties", demande M. Dominguez.