Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien

L'auteur présumé de la fusillade qui a fait deux morts et 14 blessés samedi à Austin, au Texas, a été identifié comme Ndiaga Diagne. Selon les informations recueillies par SITE Intelligence Group, cet individu aurait manifesté par le passé des « opinions pro-régime iranien ».





D'après l'organisation de veille des groupes radicaux, Ndiaga Diagne est un citoyen américain d'origine sénégalaise. Ses publications et prises de position numériques font désormais l'objet d'une analyse approfondie pour déterminer le mobile exact de l'attaque.





Le drame, survenu samedi dans la capitale texane, a plongé la ville dans la stupeur :



Morts : 2 personnes Blessés : 14 personnes.



Les autorités locales et fédérales collaborent actuellement avec SITE Intelligence Group pour authentifier l'ensemble des contenus attribués au suspect.