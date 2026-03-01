TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies

L’association Touba Ca Kanam a procédé samedi au lancement de sa journée de solidarité annuelle, visant à soutenir plus de 3000 familles nécessiteuses de la ville sainte, avec une enveloppe déjà mobilisée de plus de 80 millions de FCFA. Selon Serigne Mourtalla Mbacké Ibn Serigne Abdou Fatah Falilou, responsable de la commission sociale de l’association, ce montant s’ajoute aux 30 tonnes de mil offertes par le Khalife général des Mourides, une contribution récurrente lors de ces opérations. L’an passé, l’association avait distribué pour 84 millions de FCFA de denrées.



Pour faciliter l’accès aux bénéficiaires, des magasins ont été réquisitionnés dans différents quartiers de Touba. Les stocks actuels comprennent plus de 160 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre, ainsi que du café et d’autres denrées de première nécessité.



Le responsable religieux a indiqué que le montant total de l’opération ne sera connu qu’à la fin des distributions. "Des bienfaiteurs commencent à agir à partir du lancement, ce qui nous permet de dépasser très largement la somme annoncée. Il nous arrive de contracter des dettes dans l’attente de dons en retard", a-t-il expliqué, précisant que ces actions se répètent lors de chaque fête religieuse (Korité, Tabaski).



La cérémonie a été marquée par un hommage rendu à des figures disparues, dont Serigne Dame Atta Mbacké et Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, pour leur soutien passé à l’œuvre de Touba Ca Kanam. Plusieurs personnalités religieuses ont rehaussé l’événement de leur présence.