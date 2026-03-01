Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a exprimé son soutien et ses félicitations à l’occasion de la 9ᵉ édition du Grand Prix SENICO de récital du Saint Coran. « Nous saluons tous les participants et prions pour les enfants et élèves coraniques. Nous remercions et félicitons Ablaye Dia pour cette initiative ; que Dieu le récompense pour tout ce qu’il fait. Il n’est pas seulement un champion coranique, mais aussi un champion économique pour notre pays », a t’il déclaré.
El Malick Ndiaye a souligné l’importance de ce concours pour la valorisation du Sénégal, « Le Sénégal compte de grands hommes érudits du Coran. Cette rencontre est grandiose et contribue à la promotion de notre pays. Elle arrive à point nommé, car il y a parfois des contre valeurs, et nous devons apprendre de ce que fait Ablaye Dia. Nous souhaitons que ce concours devienne encore plus international. Le gouvernement et l’État du Sénégal, sur instruction du Président et du Premier ministre, visent à développer et valoriser l’apprentissage du Coran.
