Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Ziguinchor (BRS), relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 28 février 2026, à l’interpellation de deux individus en possession de produits stupéfiants.
Selon une note publiée par la Police nationale du Sénégal sur ses plateformes digitales, les mis en cause détenaient deux blocs de chanvre indien et treize blocs de haschich au moment de leur arrestation.
Toujours d’après la même source, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel ayant permis de localiser les suspects. Les deux individus ont été placés en garde à vue après notification de leurs droits. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’origine et la destination des produits saisis...
