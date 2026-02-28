Trump annonce que Khamenei "est mort", pas de confirmation iranienne pour l'instant

Donald Trump a affirmé samedi que le guide suprême iranien Ali Khamenei était "mort" à la suite des frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran, même si aucune confirmation iranienne n'a été apportée pour le moment.



"Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'Histoire, est mort", a affirmé le président américain sur sa plateforme Truth Social.

