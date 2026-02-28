Trump annonce que Khamenei "est mort", pas de confirmation iranienne pour l'instant

Donald Trump a affirmé samedi que le guide suprême iranien Ali Khamenei était "mort" à la suite des frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran, même si aucune confirmation iranienne n'a été apportée pour le moment.
"Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'Histoire, est mort", a affirmé le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Les frappes américaines sur l'Iran vont continuer "sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour accomplir notre objectif de PAIX A TRAVERS LE MOYEN-ORIENT ET, EN EFFET, LE MONDE", a également déclaré Donald Trump.
