Affaire des supporters arrêtés au Maroc : la pression populaire monte au Sénégal

Dakar a vibré ce samedi au rythme des pas et des slogans. Plusieurs dizaines de citoyens sénégalais ont défilé pacifiquement dans les rues de la capitale pour exiger la libération de 18 de leurs compatriotes actuellement incarcérés au Maroc. Brandissant des pancartes et enveloppés de drapeaux, les manifestants ont exprimé leur indignation et leur incompréhension face à une situation qu’ils jugent douloureuse et injuste. L’émotion était palpable, mais la mobilisation s’est déroulée dans le calme, portée par une solidarité nationale et un appel au dialogue.







Parmi les voix qui se sont élevées, celle d’Ass Malick Diédhiou, membre du comité Allez Casa, a particulièrement marqué les esprits. Ancien supporter ayant fait le déplacement au Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations, il raconte la douleur de “partir ensemble soutenir les Lions et revenir sans certains des nôtres”. Pour lui, le sport est un facteur d’unité qui dépasse les frontières et les divergences. Tout en reconnaissant le rôle de l’État sénégalais dans les démarches diplomatiques en cours, il appelle à intensifier les négociations afin que ces jeunes, qu’il qualifie “d’enfants du pays”, retrouvent la liberté.

