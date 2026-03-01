Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême

Des milliers de membres d'un groupe chiite pro-iranien sont descendus dimanche dans les rues de plusieurs villes du nord du Nigeria après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, tué par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran.



Les partisans du Mouvement islamique au Nigeria (Islamic Movement in Nigeria, IMN) ont défilé dans les rues de grandes villes du nord majoritairement musulman du pays, brandissant des drapeaux iraniens et des portraits du guide suprême iranien Ali Khamenei, de son prédécesseur Ruhollah Khomeini (1979-1989) et du leader chiite nigérian Ibrahim Zakzaky.



A Kano, la plus grande cité de ces régions septentrionales abritant un nombre conséquent de partisans de l'IMN, ces derniers ont organisé dimanche une marche de cinq kilomètres, reliant une mosquée située dans le quartier d'affaires de Fagge au siège du groupe, dans le quartier de Goron Dutse.



Ils ont fustigé les Etats-Unis et Israël pour les attaques "injustifiées" qui ont coûté la vie à Ali Khamenei, à ses proches collaborateurs et à des membres de sa famille, scandant "Mort à l'Amérique et à Israël !". Certains brandissaient des drapeaux palestiniens.



"Nous organisons cette procession en l'honneur du martyre de l'ayatollah Khamenei et pour dénoncer l'agression américano-israélienne injustifiée et barbare contre l'Iran et son dirigeant martyr", a déclaré celui qui a dirigé la manifestation, Umar Yakubu, à la fin de la marche.



"Ces attaques démontrent la duplicité et le manque de fiabilité des Etats-Unis et d'Israël, qui les ont lancées en plein milieu de négociations", a ajouté M. Yakubu.



La foule a scandé "Allahu Akbar !" ("Dieu est grand !"), tout en réclamant la fin de l'ingérence occidentale au Moyen-Orient.



L'IMN, qui prône une révolution islamique de type iranien au Nigeria, est en conflit avec le gouvernement nigérian, qui l'a réprimé à plusieurs reprises.



Mais M. Yakubu a exhorté ses partisans à ne pas recourir à la violence et à toujours suivre les instructions de leur leader Ibrahim Zakzaky, qui vit dans la capitale nigériane Abuja.



En décembre 2015, l'armée nigériane avait perquisitionné au domicile de M. Zakzaky dans la ville de Zaria (nord), après que ses partisans avaient bloqué le convoi du chef d'état-major de l'armée nigériane de l'époque au cours d'une cérémonie religieuse devant le quartier général de l'IMN.



Le raid avait entraîné la mort de quelque 350 membres de ce groupe, selon des chiffres officiels.