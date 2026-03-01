Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran

L'agence de presse iranienne Isna a affirmé que l'hôpital Gandhi, situé dans le nord de Téhéran, avait été visé dimanche soir par des frappes, au deuxième jour d'une campagne de bombardements contre l'Iran menée par Israël et les Etats-Unis.
"L'hôpital Gandhi de Téhéran a été attaqué par des frappes aériennes sionistes américaines", écrit Isna, tandis que les agences Fars et Mizan ont publié une vidéo, présentée comme ayant été tournée dans l'établissement, et montrant des débris au sol au milieu de fauteuils roulants.
