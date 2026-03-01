Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité »


Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité »
La direction du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) à travers son leader Ousmane Sonko, a affiché sa détermination à renforcer son ancrage dans la région de Matam, considérée comme l’un de ses maillons faibles sur l’échiquier politique national.
 
Dans sa réponse au ton offensif, le président du Pastef du parti a annoncé une stratégie de conquête méthodique de ce territoire du nord-est du Sénégal. « La razzia que nous avons l’habitude de faire ne doit laisser aucune localité au Sénégal », ont-ils martelé, en référence aux performances électorales remarquables enregistrées par le parti dans d’autres régions du pays.
 
Loin de tout triomphalisme, Ousmane Sonko a toutefois tenu à adopter un discours inclusif et rassurant à l’endroit des populations locales. « Nous ne stigmatisons aucune zone », a-t-on précisé, avant d’annoncer un accompagnement renforcé des militants sur le terrain. Ces derniers sont appelés à « persévérer dans les efforts pour maintenir et massifier le parti » dans cette zone réputée historiquement acquise à d’autres formations politiques.
 
L’initiative s’inscrit dans la volonté du PASTEF de consolider sa domination politique à l’échelle nationale, après son accession au pouvoir. Matam, fief traditionnel de Farba Ngom et longtemps terrain de chasse de l’Alliance Pour la République (APR), représente un défi symbolique autant que stratégique pour le parti de Ousmane Sonko. Le déploiement annoncé devrait se traduire par des visites de terrain, des rencontres communautaires et une mobilisation accrue des bases militantes locales dans les semaines à venir.
Autres articles
Dimanche 1 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays

Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays - 02/03/2026

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes - 02/03/2026

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations - 02/03/2026

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles - 02/03/2026

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui - 02/03/2026

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres - 02/03/2026

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal - 02/03/2026

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie - 02/03/2026

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal - 02/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé - 01/03/2026

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2% - 01/03/2026

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran - 01/03/2026

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril - 01/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées - 01/03/2026

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour - 01/03/2026

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême - 01/03/2026

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien - 01/03/2026

Trump dit prévoir une opération de

Trump dit prévoir une opération de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran - 01/03/2026

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï - 01/03/2026

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran - 01/03/2026

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements - 01/03/2026

Ormuz:

Ormuz: "Eviter de transiter dans la région", préconise l'Organisation maritime internationale - 01/03/2026

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée - 01/03/2026

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor - 01/03/2026

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales…

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales… - 01/03/2026

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies - 01/03/2026

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA)

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA) - 01/03/2026

RSS Syndication