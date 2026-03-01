Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité »

La direction du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) à travers son leader Ousmane Sonko, a affiché sa détermination à renforcer son ancrage dans la région de Matam, considérée comme l’un de ses maillons faibles sur l’échiquier politique national.



Dans sa réponse au ton offensif, le président du Pastef du parti a annoncé une stratégie de conquête méthodique de ce territoire du nord-est du Sénégal. « La razzia que nous avons l’habitude de faire ne doit laisser aucune localité au Sénégal », ont-ils martelé, en référence aux performances électorales remarquables enregistrées par le parti dans d’autres régions du pays.



Loin de tout triomphalisme, Ousmane Sonko a toutefois tenu à adopter un discours inclusif et rassurant à l’endroit des populations locales. « Nous ne stigmatisons aucune zone », a-t-on précisé, avant d’annoncer un accompagnement renforcé des militants sur le terrain. Ces derniers sont appelés à « persévérer dans les efforts pour maintenir et massifier le parti » dans cette zone réputée historiquement acquise à d’autres formations politiques.



L’initiative s’inscrit dans la volonté du PASTEF de consolider sa domination politique à l’échelle nationale, après son accession au pouvoir. Matam, fief traditionnel de Farba Ngom et longtemps terrain de chasse de l’Alliance Pour la République (APR), représente un défi symbolique autant que stratégique pour le parti de Ousmane Sonko. Le déploiement annoncé devrait se traduire par des visites de terrain, des rencontres communautaires et une mobilisation accrue des bases militantes locales dans les semaines à venir.