Ousmane Sonko face à ses militants ce dimanche : un rendez-vous politique au sommet

Le président du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) s’apprête à tenir une rencontre de haute importance ce dimanche avec ses militants. Un face-à-face annoncé dans un cadre résolument politique, loin des tribunes institutionnelles et des agendas gouvernementaux.







L’initiative découle de la volonté du chef du parti de maintenir un lien direct et organique avec sa base militante, pierre angulaire de la dynamique politique qui a porté le PASTEF au-devant de la scène sénégalaise. Dans un contexte où les attentes des partisans restent vives, l’échange s’annonce comme un moment de mobilisation, de recadrage idéologique et de réaffirmation des orientations stratégiques du mouvement.

