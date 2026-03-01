Iran: des milliers de personnes rendent hommage à Ali Khamenei dans le centre de Téhéran

Des milliers de personnes ont convergé dimanche vers l'emblématique place Enghelab à Téhéran après l'annonce de la mort du guide suprême Ali Khamenei, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Vêtus de noir pour la plupart, certains en pleurs, et brandissant des portraits de celui qui était au pouvoir en Iran depuis 1989, ces manifestants ont scandé "A mort l'Amérique!", "A mort Israël!" au milieu de drapeaux de la République islamique. La mort d'Ali Khamenei, 86 ans, tué lors de frappes israélo-américaines samedi contre sa résidence à Téhéran, a été confirmée dimanche par la télévision d'Etat.
