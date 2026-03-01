Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée

​Trois Américains ont été tués et 14 autres blessés lors d'une attaque armée dans un bar d'Austin. Le suspect, identifié sous le nom de Ndiaga Diagne, un immigré d'origine sénégalaise, est au cœur d'une enquête du FBI qui privilégie la piste terroriste.





​Le drame s'est produit en plein cœur de la capitale texane. Un tireur a ouvert le feu à l'intérieur d'un établissement de nuit, faisant trois morts sur le coup. Les services de secours ont pris en charge 14 blessés, dont certains se trouvent dans un état critique.



Les autorités locales ont formellement identifié le tireur présumé : il s'agit de Ndiaga Diagne, un ressortissant sénégalais.



​Le FBI privilégie la thèse du terrorisme

L'enquête a été immédiatement confiée aux agents fédéraux du FBI. Lors de la perquisition du véhicule utilisé par le suspect, les enquêteurs ont fait une découverte marquante :



​Un exemplaire du Coran a été retrouvé à bord.

​Sur la base de ces premiers éléments, le FBI a déclaré examiner l'attaque comme étant potentiellement liée au terrorisme.



​Les autorités tentent actuellement de reconstituer le parcours de Ndiaga Diagne aux États-Unis et de déterminer ses éventuelles motivations ou affiliations. Le secteur de la fusillade reste bouclé pour permettre aux experts en balistique de poursuivre leurs investigations.