Tension au Moyen -Orient : le Sénégal appelle à un cessez -le-feu immédiat et à la retenue

Le Gouvernement de la République du Sénégal a fait part de sa vive inquiétude face à la montée des tensions au Moyen-Orient, consécutive aux récents développements militaires qui menacent dangereusement la paix et la stabilité dans la région.

Dans un communiqué officiel, les autorités sénégalaises condamnent fermement le recours à la force, quel qu’en soit le motif, soulignant qu’une telle démarche constitue une menace sérieuse pour la souveraineté des États et l’équilibre international.

Dakar appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la suspension de toute action susceptible d’aggraver la situation. Le Gouvernement exhorte l’ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, à privilégier la voie du dialogue et à éviter toute initiative pouvant déboucher sur une confrontation élargie aux conséquences imprévisibles.

Attaché à sa tradition de règlement pacifique des différends, le Sénégal réaffirme que la diplomatie demeure la seule issue crédible et durable à la crise. Il encourage un retour rapide et sincère aux négociations, dans le strict respect du droit international et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

Les autorités sénégalaises expriment par ailleurs leur solidarité à l’endroit des peuples affectés par cette situation et réitèrent leur engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité collective. Elles soutiennent toute initiative, qu’elle soit régionale ou internationale, visant à favoriser la désescalade et à prévenir une détérioration du contexte actuel...