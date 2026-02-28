Un mort, sept blessés dans un "incident" à l'aéroport d'Abou Dhabi

Au moins une personne a été tuée et sept blessées dans un "incident" à l'aéroport d'Abou Dhabi, a annoncé ce dernier dimanche en pleine vague de frappes iraniennes contre les Emirats arabes unis et d'autres états du Golfe.



"Abu Dhabi Airports a confirmé un incident à l'aéroport international Zayed qui a causé la mort d'un ressortissant asiatique et fait sept blessés", a écrit l'organisme qui gère l'aéroport dans un communiqué publié sur X.

