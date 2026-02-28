Dubaï : les débris d'un drone iranien provoquent un incendie dans un hôtel de luxe (autorités)

Les débris d'un drone iranien ont provoqué un incendie, qui n'a pas fait de blessé, dans un hôtel de luxe à Dubaï, ont annoncé les autorités émiraties dans la nuit de samedi à dimanche.



Un drone tiré par l'Iran, en riposte à l'attaque israélo-américaine, "a été intercepté" et les débris ont provoqué un "léger incendie" au niveau de la façade de l'hôtel Burj Al Arab, a indiqué le Bureau des médias de Dubaï sur X.

