Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements

Les États-Unis ont annoncé dimanche la mort de trois de ses soldats dans la riposte iranienne à des frappes israélo-américaines dans lesquelles le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué.



Donald Trump, qui a dit qu'il "allait parler" aux dirigeants à Téhéran, a affirmé que "neuf navires iraniens" avaient été coulés. L'armée israélienne a elle annoncé qu'elle allait mobiliser 100.000 réservistes.



Voici les principaux développements du conflit:



- Premières victimes américaines



Trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération contre l'Iran, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), sans plus de précision.



Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche au magazine The Atlantic qu'il "allait parler" aux dirigeants iraniens, mais sans dire quand ni quels seraient ses interlocuteurs.



- Transition et riposte iranienne



Le Conseil chargé d'assurer la transition après la mort de l'ayatollah Khamenei "a débuté son travail", selon le président iranien. Cette transition est assurée par un triumvirat composé du président iranien, Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire en Iran, Gholamhossein Mohseni Ejeï, ainsi que du dignitaire religieux Alireza Arafi.



L'Iran ne se fixe "aucune limite" dans son droit à se défendre a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un entretien avec la chaîne américaine ABC. "Ce que font les États-Unis est un acte d'agression. Ce que nous faisons, c'est nous défendre. C'est très différent", a-t-il dit.



- Israël annonce la mobilisation de réservistes



L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait mobiliser 100.000 réservistes dans le cadre de l'offensive contre l'Iran, en précisant que des renforts ont déjà été déployés dans plusieurs zones du pays et aux frontières.



- Détroit d'Ormuz bloqué,



Le Pentagone a affirmé que la marine américaine avait coulé un navire de guerre iranien dans le golfe d'Oman. Trump a lui assuré que "neuf navires iraniens" avaient été coulés.



Le Pentagone a en revanche démenti que le porte-avions américain USS Abraham Lincoln ait été touché "quatre missiles balistiques" comme l'avait affirmé les Gardiens de la Révolution iraniens.



Deux navires ont été touchés dimanche par des projectiles d'origine inconnue au large des Émirats arabes unis et d'Oman dans le détroit d'Ormuz, selon des agences de sécurité maritime.



L'Iran a fait état pour sa part d'un pétrolier en train de couler dans le détroit.



Premier armateur mondial, l'italo-suisse MSC a ordonné à tous ses navires présents dans le Golfe de "se mettre à l'abri". No2 mondial, le danois Maersk a annoncé suspendre tout passage par le détroit.



Le port d'Oman a été attaqué par des drones dimanche matin selon l'agence de presse d'Etat. Une personne a été blessée.



Samedi, la Force navale de l'Union européenne a annoncé que les Gardiens de la Révolution iraniens prévenaient par message radio les navires que le passage par le détroit d'Ormuz, point de passage clé du commerce mondial de pétrole, "n'était pas autorisé".



Dimanche, 60 navires sous pavillon français ou avec des capitaux français ont été bloqués dans le Golfe persique, ont indiqué à l'AFP les Armateurs de France.



- Comment Khamenei a-t-il pu être tué?



Selon le New York Times, la CIA américaine a appris qu'Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran, ce qui a permis de le cibler.



Les médias iraniens ont aussi confirmé la mort de plusieurs haut responsables, notamment le chef d’état-major des forces armées Abdolrahim Moussavi, le ministre de la Défense, le chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, le chef des renseignements de la police et un conseiller du guide suprême.



- Bilans



. Iran



Donald Trump a assuré dimanche que 48 "leaders" iraniens avaient été tués, sur Fox News.



Des frappes dans l'ouest ont tué 43 membres des forces de sécurité, selon un média iranien.



La télévision d'Etat a dit avoir été ciblée par des frappes.



Samedi, le Croissant-Rouge iranien avait annoncé plus de 200 morts. Et le pouvoir judiciaire iranien avait fait état d'au moins 108 morts dans une école de filles, un bilan invérifiable de source indépendante.



. Israël



Neuf personnes ont été tuées et 28 blessées dans le centre d'Israël dimanche, selon les secours. Une femme avait été tuée samedi soir dans la région de Tel-Aviv.



. Émirats



Trois ressortissants pakistanais, népalais et bangladais ont été tuées et 58 personnes blessées depuis samedi, selon les autorités.



. Koweït



Le Koweït déplore un mort et des dizaines de blessés depuis le début des frappes iraniennes.



- Attaques iraniennes "de grande envergure"



A la mi-journée, les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir lancé une nouvelle vague d’attaques "de grande envergure" contre "l’ennemi".



Venger la mort de Khamenei, une "déclaration de guerre contre les musulmans", est un "droit et un devoir légitime", a dit le président iranien Massoud Pezeshkian.



. Arabie saoudite



Le pays a intercepté des missiles iraniens visant l'aéroport international de Ryad et la base aérienne du prince Sultan, qui abrite des militaires américains, selon une source du Golfe au fait du dossier.



. Irak



A Erbil, dans la région autonome du Kurdistan, au moins deux drones ont été interceptés et des sirènes ont retenti au consulat américain. Dimanche soir, de nouvelles explosions y ont été entendues.



. Émirats



A Bahreïn, l’ambassade des Etats-Unis a autorisé le départ de son personnel non essentiel du pays et enjoint aux Américains d'éviter les hôtels de Manama.



A Abou Dhabi, une attaque iranienne a provoqué un incendie sur une base accueillant des forces françaises.



Un haut responsable émirati a appelé l'Iran à revenir "à la raison": "Votre guerre n'est pas avec vos voisins". Réponse de l'Iran: les frappes visent les bases américaines, non les pays voisins.



. Syrie



Israël a intercepté un missile iranien au-dessus du pays, selon une source au ministère syrien de l'Intérieur.



. Chypre



Selon le Royaume-Uni, l'Iran a tiré deux missiles "en direction de Chypre" mais il est peu probable qu'ils visaient l'île.



- Manifestations



Des milliers de personnes ont rendu hommage à Khamenei dans le centre de Téhéran dimanche matin aux cris de "A mort l'Amérique!", "A mort Israël!", selon des journalistes de l'AFP.



A contrario, des cris de joie avaient résonné dans plusieurs quartiers de Téhéran samedi soir, selon des témoins.



A Chiraz, dans le sud du pays, des foules se sont rassemblées pour réclamer vengeance pour Khamenei, selon un média local. Un rassemblement similaire a eu lieu à Yazd (centre).



Au Pakistan voisin, au moins neuf personnes sont mortes dimanche matin lors d'une manifestation pro-Iran au consulat américain. Et neuf autres personnes sont mortes dans une manifestation similaire à Gilgit (nord).



En Irak, des centaines de manifestants ont tenté de prendre d'assaut la zone ultra-sécurisée hébergeant l'ambassade des États-Unis.



Dans le Cachemire indien, des milliers de musulmans chiites se sont rassemblés pour pleurer la mort de l'ayatollah, comme dans d'autres endroits du territoire indien.



A Istanbul, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés en soutien à l'Iran près du consulat israélien.Simultanément, à l'autre bout de la ville, des opposants au pouvoir iranien ont célébré l'intervention.



A Paris aussi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche en soutien à l'Iran.