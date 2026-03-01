L’ayatollah Khamenei tué dans les frappes israélo-américaines ( média d’Etat)

Le Guide suprême de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a été tué samedi lors des frappes militaires conjointes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran. L’information a été confirmée par la télévision d’État iranienne, l’IRIB.
La mort du Guide de la Révolution islamique marque un tournant historique sans précédent pour la République islamique, fondée en 1979. Khamenei, âgé de 85 ans, était à la tête du pays depuis 1989.
