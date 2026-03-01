Iran: venger la mort de Khamenei est un "droit et un devoir légitime", assure le président

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré dimanche que venger la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, était un "droit et un devoir légitime" pour la République islamique.
Il a également estimé que la mort de cette "plus haute autorité politique de la République islamique d'Iran et d'un éminent chef du chiisme dans le monde" constituait une "déclaration de guerre contre les musulmans, et en particulier contre les chiites, partout dans le monde", dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.
