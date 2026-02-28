Sirènes d'alerte à Jérusalem, tirs de missiles en provenance d'Iran, selon l'armée

Des sirènes d'alerte ont retenu à Jérusalem pendant la nuit de samedi à dimanche, suivies d'une explosion, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
L'armée israélienne avait annoncé peu avant que les sirènes "avaient retenu dans plusieurs régions du pays, après que des missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Israël ont été identifiés".
