Les Emirats disent avoir été visés par 137 missiles et 209 drones tirés par l'Iran (ministère de la Défense)

Les Emirats ont été visés par 137 missiles et 209 drones tirés par l'Iran, majoritairement détruits ou interceptés, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche le ministère de la Défense après des attaques menées par Téhéran en riposte à l'attaque israélo-américaine.



Le ministère a ajouté être en "état d'alerte maximale" et prendre "toutes les mesures nécessaires pour contrer avec fermeté tout ce qui vise à perturber la sécurité et la stabilité du pays", dans un communiqué publié sur X.

