Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA)

Présent à la 9e édition du Grand Prix Fondation SENICO de récital du Saint Coran, le communicateur traditionnel El Hadji Mansour Mbaye a exprimé sa joie d’assister à ce qu’il qualifie de « grand jour pour le Sénégal, l’Afrique et le monde ». Il a salué l’engagement du fondateur Abaye Dia et de son proche collaborateur El Hadji Moustapha Ndiaye pour l’organisation de cet événement spirituel majeur.







Cette édition est dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh (RTA), figure emblématique de la Tidjaniya, en hommage à son œuvre religieuse et éducative. Dans cet esprit de communion, Serigne Babacar Sy Mansour, fils aîné de El Hadji Mouhamadou Mansour Sy, ainsi que son frère Maodo Sy Ibn El Hadji Mansour, ont réuni la famille religieuse pour marquer leur adhésion à cette initiative et confier la direction spirituelle à Cheikh Ahmed Tidiane Sy, entouré de ses proches et collaborateurs.







Une délégation forte d’une cinquantaine de personnes a effectué le déplacement, tandis que Seydina Moctar Kébé était annoncé en route pour rejoindre l’événement. Au nom de la famille, des remerciements appuyés ont été adressés à Ablaye Dia pour avoir dédié cette grande journée de récital du Coran à la mémoire de Mame Abdoul Aziz Sy, dans le respect des valeurs religieuses et de l’unité spirituelle.

