« Trophy Tour » : les enfants aux premières loges…

La tournée nationale de la coupe d’Afrique des nations se poursuit. Dans toutes les localités où elle est passée la ferveur était de mise. Les populations rencontrées sont satisfaites de cette visite inopinée. Mais la surprise est de taille. Hommes et femmes sont mobilisés pour lui réserver le meilleur accueil possible. Mais les enfants étaient partout aux premières loges. De Thiès à Dahra en passant par Richard Toll ou Dioum, la mobilisation n’a jamais faibli. La beauté de ce « Trophy tour » reste pour l’heure sans conteste, l’implication et la participation des tout-petits. La coupe chez vous est une réalité…