« Trophy Tour » : Ambiance festive lors du concert de Bass Thioung à l'université Cheikh Anta Diop après le match Sénégal-Bénin.

Samedi soir, une ambiance festive et musicale a régné à l'université Cheikh Anta Diop (Ucad), où s’est produit l’artiste Bass Thioung, dont l’étiquette d’ « ambianceur » est connue de tous. Les membres de son orchestre ont fait une belle démonstration de différentes sonorités d'instruments traditionnels et modernes. Après une présentation du Trophée de la CAN, dans la matinée, c’était au tour de Bass Thioung et de communier avec le public massé aux quatre coins de la scène. Costumes, musique, danse, tout y était après le match Sénégal-Bénin (3-1).