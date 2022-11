Tribunal de grande instance de Mbour : Les gardes du corps de Ousmane Sonko plaident "non coupables".

Au moment où ces lignes sont écrites, les 5 gardes du corps de Ousmane Sonko et leurs plaignants sont tous attraits à la barre du TGI de Mbour.

Face au président du tribunal et au procureur, les mis en cause ont tous balayé d'un revers de main les accusations en plaidant "non coupables".

Lamine Diop, Momo Diop, Ibrahima Boye, Limousine et Modou Diaw ont tous déclaré n'avoir jamais quitté le cortège du leader de Pastef lors de l'attaque et que leur mission n'était rien d'autre que de protéger Ousmane Sonko.

Devant la barre, Omar Ndione responsable politique de l'Apr à Tchiky, de répondre à une question du procureur. Qu'est-ce que vous avez dit lorsque Ousmane Sonko était chez Seck Ndour en train de discuter? " J'ai dit au chauffeur ici c'est pour Macky Sall et ce dernier a répondu Macky Sall n'a que Marième Faye". Le procureur de lui faire comprendre qu'il a tout simplement tort.

De son côté, Fatou Ndione a affirmé devant le tribunal qu'elle était absente lors des altercations. Et c'est ainsi que le procureur lui a dit de retourner s'asseoir parce qu'elle n'a rien à voir dans cette affaire.

Pour rappel, des échauffourées avaient éclaté à Tchiky lors du Nemeeku Tour du leader de Pastef dans la commune de Diass. Plusieurs personnes étaient blessées au cours des altercations. Au finish, des plaintes ont attiré sur la table du procureur..