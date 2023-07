Tribunal de Dakar : Dénoncée par un GP, une étudiante risque 5 ans de prison pour mise en circulation de faux billets d’euros

En détention provisoire depuis le 12 juillet dernier pour détention et mise en circulation de faux billets, N. Sall ne risque pas de sortir de sitôt de la prison. D’après les informations relatées par le quotidien l’Observateur, l'étudiante risque de faire un long séjour carcéral si le Tribunal des flagrants délits de Dakar suit le procureur de la République. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a demandé au tribunal de condamner la prévenue à 5 ans de prison ferme avec une amende de 500.000 Fcfa. N. Sall s'est retrouvée dans cette situation après que son frère Khadim, établi en Allemagne l'a mandatée pour récupérer une enveloppe.

D'après la prévenue, son frère lui avait assuré que l'enveloppe contenait des papiers pour son épouse. Seulement, il s'est avéré que dans le colis, se trouvaient 18 000 euros (11 804 872,80 FCFA) de faux billets. Une situation qui risque de compromettre son avenir. Selon les allégations du transporteur de colis (GP) M. Diop, au courant du mois de juillet, un certain Khadim, établi en Allemagne, l'avait appelé pour louer ses services. Khadim fait savoir au transporteur du colis qu'il avait une enveloppe pour son épouse qui est au Sénégal. Mamadou souligne que Khadim lui avait notifié que l'enveloppe contenait une carte d'invitation pour sa femme et qu'il doit la remettre à sa sœur N. Sall.

La prévenue envoie Ibrahima Signate, son livreur attitré pour récupérer le colis. L'étudiante soutient que l'enveloppe est restée avec elle pendant trois semaines, sans qu'elle l'ouvre pour vérifier le contenu. Chose qu'elle dit regretter à la barre. Il ressort des débats d'audience que ladite enveloppe contenait en réalité des faux billets, 18. 000 Euros. C'est M. Diop qui a découvert la supercherie.

En effet, le sieur Diop déclare que Khadim l'a contacté de nouveau pour ses services. Cette fois-ci, le colis, qui s'avère être la même enveloppe, d'après la prévenue, quitte le Sénégal pour l'Allemagne. Et c'est toujours le même livreur qui est venu la remettre au GP. Ce dernier relate que l'enveloppe était beaucoup trop lourde. Pour lui, de simples papiers ne pouvaient peser aussi lourd. Pour en avoir le cœur net, M. Diop ouvre l'enveloppe et découvre qu'elle contenait des faux billets en euro et non des papiers. Il appelle de suite le nommé Khadim. Mais selon ses déclarations, ce dernier ne cessait de lui raconter des histoires à dormir debout. C'est ainsi qu'il appelle la prévenue N. Sall pour lui assurer qu'il va la traîner en justice. Promesse qu'il a tenue.

Attraite à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, N. Sall a nié les faits, jurant qu'elle ignorait le contenu de l'enveloppe, puisque ne l'ayant jamais ouverte. «J'ai gardé l'enveloppe pendant 3 semaines, mais je ne l'ai jamais ouverte. Je l'ai renvoyée comme je l'avais reçue. Je ne savais pas que c'étaient des faux billets», se défend-elle. Entendu à titre de témoin, I. Signate atteste que l'enveloppe avait le même poids lorsqu'il la convoyait à nouveau.

Sauf que M. Diop soutient que l'enveloppe a été changée. Jugeant les faits constants, le procureur de la République a requis 5 ans de prison ferme contre la prévenue et une amende de 500.000 FCFA. L'avocat de la défense plaide pour le renvoi des fins de la poursuite. Pour la robe noire, la culpabilité de sa cliente n'est pas établie, puisqu'elle est juste une mandataire dans cette histoire. L'affaire est mise en délibéré. N. Sall sera édifiée sur son sort le 26 juillet prochain…