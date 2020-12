Transport routier : L'intersyndicale des transporteurs maintient son mot d'ordre de grève pour ce 25 décembre.

Alors que la communauté chrétienne s'apprête à fêter la fin d'année 2020, le acteurs du transports semblent eux, bien concentrés sur leurs revendications déclinées au cours de leur dernier point de presse. Gora Khouma et ses camarades avaient dénoncé les tracasseries policières et les irrégularités dans le secteur du tranport.



Ce jeudi, l'intersyndicale du transport et l'union des routiers du Sénégal ont rencontré le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement, Mansour Faye. Malgré les assurances du ministre, les acteurs comptent maintenir leur grève prévue demain, vendredi.



Il est alors question de se demander si l'impact recherché sera au rendez-vous, compte tenu du jour férié qu'est le vendredi 25 décembre 2020...