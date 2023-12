Transport public: 370 nouveaux bus Dakar Dem Dikk réceptionnés au palais entament leur circulation ce jeudi

La société nationale de transport, Dakar Dem Dikk a réceptionné, ce 27 décembre, 370 nouveaux bus de la marque Iveco. La cérémonie de réception du lot du moyen de transport s’est effectuée au palais de la République sous la présidence du Chef de l’Etat. Du lot reçu, 293 bus seront destinés au transport urbain à Dakar et environs. Selon le directeur général de Dakar Dem Dikk qui a pris part à la cérémonie de réception, Ousmane Sylla, les nouveaux bus seront injectés progressivement dans le dispositif existant pour répondre aux besoins des usagers. A l’en croire, 77 bus seront également déployés pour assurer le transport des usagers entre les régions et les pays environnants notamment la Gambie, le Mali, la Guinée et la Mauritanie. Pour le directeur général de la société nationale de transport, les nouveaux bus réceptionnés sont estimés à des milliards de FCFA d’autant que le prix unitaire d’un bus est arrêté à 150 000 euros à 99,206 millions FCFA.



Des sympathisants du Chef de l’Etat et du personnel de Dakar Dem Dikk se sont mobilisés à l’occasion de la cérémonie de réception des nouveaux bus qui lancent la mise en circulation du nouvel arrivage.