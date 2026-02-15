Thiès : Un artiste réalise le portrait de l'étudiant Abdoulaye Bâ sur les montagnes à l'entrée de la commune

Dans une vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux, un jeune artiste s'est fait filmer en train de réaliser le portrait de l’étudiant Abdoulaye Ba sur les montagnes de Thiès, en guise d’hommage vibrant et symbolique.
Ce dernier a ainsi choisi un lieu symbolique (Allou Kagne) pour y ériger une œuvre monumentale afin d'immortaliser le visage du défunt étudiant.
La vidéo qui est en train d'être largement partagée sur les réseaux sociaux, témoigne de l'impact de cette initiative qui vient graver à jamais dans la pierre la mémoire du disparu...
