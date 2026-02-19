Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et détournement de mineure

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh a procédé, le lundi 16 février 2026, à l’interpellation d’un individu poursuivi pour viol, pédophilie, détournement de mineure, menace de mort ainsi que vol de deux téléphones portables.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause se serait introduit par escalade au domicile de la victime avant de la menacer à l’aide d’un couteau, afin de l’empêcher d’alerter le voisinage.



Malgré les menaces, des cris provenant des lieux ont alerté des riverains, qui ont immédiatement signalé les faits aux forces de l’ordre. L’intervention rapide des éléments de la brigade a permis l’arrestation du suspect sur les lieux.



La fouille corporelle effectuée lors de son interpellation a permis la saisie de l’arme blanche présumée utilisée pour menacer la victime.



Dans la foulée, une seconde victime s’est présentée auprès des enquêteurs pour déposer plainte. Elle affirme avoir subi des faits similaires à la même date et déclare avoir formellement reconnu l’individu interpellé.



Les investigations se poursuivent afin d’établir l’ensemble des responsabilités et de déterminer si d’autres victimes pourraient être concernées.