Jaxaay : pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l'unité 12A par les autorités locales

Le maire de la commune de Jaxaay, Abdou Aziz Diané, a procédé, ce vendredi 20 février 2026, à la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l’Unité 12A .



La cérémonie s’est déroulée en présence du Délégué de quartier 12A, Nouhoum Beninga, du président du Conseil de Quartier 12A, Waly Faye, des membres de la commission religieuse, ainsi que de nombreux riverains et invités.



Cette pose de première pierre marque le lancement officiel des travaux de construction de la grande mosquée, un projet porté par les populations du quartier .



Prenant la parole, les responsables ont salué l’engagement des habitants et des bonnes volontés ayant contribué à la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de cette infrastructure religieuse.



Au-delà de son rôle spirituel, la future mosquée est présentée comme un espace de rassemblement et de cohésion sociale pour les habitants de l’Unité 12A des Parcelles Assainies de Jaxaay.



Les autorités ont invité les populations à maintenir l’élan de solidarité afin de mener à bien les travaux dans les meilleurs délais.



La cérémonie s’est achevée par des prières formulées pour la réussite du projet et la paix dans le quartier.

