Floride : Un homme tué après avoir pénétré dans la propriété de Trump

Un homme d’une vingtaine d’années a été abattu par des agents du Secret Service américain et un deputy du Bureau du shérif du comté de Palm Beach, dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir pénétré sans autorisation dans le périmètre sécurisé du domaine de Mar-a-Lago, la résidence floridienne du président Donald Trump.



Les faits se sont déroulés vers 1h30 du matin. Anthony Guglielmi, directeur de la communication du Secret Service américain, a confirmé les faits dans une déclaration officielle : l’individu a été repéré près de la porte nord de la propriété, « portant ce qui semblait être un fusil de chasse et un bidon de carburant ». Les forces de l’ordre l’ont confronté, des coups de feu ont été échangés et l’homme a été déclaré décédé sur place.



« Aucun agent du Secret Service ni du PBSO n’a été blessé », a précisé Guglielmi, ajoutant qu’« aucune personne protégée par le Secret Service n’était présente sur les lieux au moment de l’incident. ». Trump se trouvait en effet à la Maison-Blanche au moment des faits.

L’identité du suspect n’a pas encore été révélée, dans l’attente de la notification de ses proches.



« L’incident, notamment les antécédents de l’individu, ses actes, son mobile potentiel et le recours à la force, fait l’objet d’une enquête », a souligné Guglielmi, précisant que le FBI, le Secret Service et le Bureau du shérif du comté de Palm Beach conduisent conjointement les investigations. Les agents impliqués ont été placés en congé administratif de routine, conformément à la politique de l’agence.