Notto Diobasse / remise de subventions : "Votre attitude doit refléter en permanence les valeurs de Diobasse." (Alioune Sarr, maire)

Le maire de la commune de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a reçu hier les étudiants ressortissants de Diobasse répartis dans les différentes universités du Sénégal. À cette occasion, l'édile local a remis aux amicales une subvention de 3 millions de Fcfa, sur fonds propres, afin de les accompagner dans la prise en charge des besoins liés à leur hébergement, la restauration, etc...

"Chers présidents, chères amicales, je voudrais vous exprimer le grand plaisir que j'ai de vous accueillir aujourd'hui ici dans la commune de Notto Diobasse, votre commune. Vous représentez l'intelligence de la commune de Notto Diobasse, vous représentez l'avenir de la commune de Notto Diobasse, mais vous représentez également l'espérance de la commune de Notto Diobasse. La subvention que nous remettons ce matin n'est pas simplement un appui financier, mais c'est un investissement dans le capital humain[...], dans le savoir, dans la discipline, mais également dans l'excellence", a-t-il déclaré.

Je tiens à vous adresser trois messages ce matin.

"Le premier message, c'est d'abord vos études. Votre première mission est de réussir, j'allais même dire votre seule et unique mission c'est de réussir dans vos études. Chaque diplôme obtenu par un fils, par une fille de Diobasse, est une victoire collective, il faut que vous le sachiez", a-t-il renchéri.

Le maire a également insisté sur le comportement et l'exemplarité. "Vous êtes les ambassadeurs de Diobasse dans les universités où vous êtes, mais également dans les grandes écoles. Votre attitude doit refléter en permanence les valeurs de Diobasse qui sont des valeurs de dignité, qui sont des valeurs de respect, qui sont des valeurs de solidarité.

Le troisième message que je voulais vous adresser chers étudiants, c'est l'engagement pour votre terroir, le Diobasse. N'oubliez jamais d'où vous venez parce que de là d'où vous venez des valeurs y sont consacrées, l'honneur, la dignité, le travail, le courage, ne l'oubliez jamais", a-t-il souligné.

À noter que les présidents des amicales ont tous exprimé leur satisfaction d'avoir reçu cet appui qui, d'après eux, est venu dans un contexte marqué par des tensions et des difficultés auxquelles les apprenants font aujourd'hui face dans leurs universités respectives (Dakar, Thiès, Diamniadio, Saloum, Bambey, etc...)