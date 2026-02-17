Numérique: La Sonatel embrasse l’intelligence artificielle pour redéfinir l’expérience client en Afrique de l’Ouest


Le Groupe Sonatel ne se contente pas de célébrer ses résultats pour 2025. Derrière les chiffres publiés ce 16 février 2026, c’est une feuille de route qui se dessine, articulée autour de trois axes majeurs notamment l’accélération du très haut débit, la montée en puissance des services digitaux et l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur des opérations du groupe.

 

En effet, avec 22,5 millions de clients data en 2025, en hausse de 8,6 %, et une consommation moyenne mensuelle par utilisateur en progression de 17 %, la tendance est sans équivoque selon la Sonatel. L’appétit pour les données numériques en Afrique de l’Ouest est structurel et durable. Les 21,9 millions de clients actifs 4G (+22,4 %) en sont la preuve la plus éclatante. Et Sonatel entend capitaliser sur cette dynamique en comblant un gap d’usage encore supérieur à 50 % dans tous ses pays de présence, un potentiel de croissance considérable pour les années à venir. Pour y parvenir, le groupe actionne la promotion des smartphones, le développement des compétences numériques via les Orange Digital Centers et l’adaptation de la politique tarifaire.

 

Avec 640 783 clients FTTH (+35,4 %) et un taux de raccordement atteignant 53,4 %, la fibre optique s’impose comme la colonne vertébrale de la stratégie Très Haut Débit du groupe. En 2026, Sonatel entend compléter ce dispositif par un mix technologique inédit, combinant la fibre dans les zones denses, le très haut débit mobile 4G/5G et désormais le satellite, dont une première offre a été lancée au Sénégal en décembre 2025. Une approche à trois vitesses, pensée pour ne laisser aucun territoire sans connectivité de qualité.

 

L’intelligence artificielle, nouveau levier de différenciation

 

C’est sans doute la nouveauté la plus structurante des perspectives annoncées. Sonatel intègre désormais l’intelligence artificielle dans ses processus internes et son expérience client, faisant de cette technologie un véritable moteur de différenciation concurrentielle. Associée à l’essor de ses plateformes digitales dont Maxit, présentée comme le socle des futurs services intégrés du groupe, l'IA doit permettre à Sonatel de franchir un palier dans la transformation de sa relation client et l’optimisation de ses opérations.

 

La vision de Sonatel pour 2026 ne s’arrête pas là. Le groupe ambitionne de bâtir un écosystème digital complet, mêlant Fintech, cloud et cybersécurité, pour répondre aux besoins croissants des particuliers, des entreprises et des administrations. Orange Money, fort de ses 13 millions de clients actifs et de ses 3,8 milliards de transactions annuelles, constitue le socle naturel de cette ambition dans les services financiers.

 

Les JOJ 2026 à Dakar, vitrine mondiale des ambitions du groupe

 

Pour incarner publiquement cette transformation, Sonatel a choisi un rendez-vous à la hauteur de ses ambitions : les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 à Dakar. L’opérateur mobilisera toute son expertise pour assurer la connectivité de l’événement, avec l’objectif d’en faire un accélérateur d’innovation dans les services digitaux. Une démonstration en grandeur nature, devant le monde entier, de ce que le numérique africain est désormais capable d’accomplir.

Mardi 17 Février 2026
