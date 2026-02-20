Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un "défilé millimétré"( Gouverneur)


Un comité régional de développement préparatoire de la fête de l’Indépendance s'est tenu ce vendredi à la gouvernance de Thiès, en présence du Gouverneur, Saër Ndao, du commandant de la zone militaire n°7, le Colonel El Hadj Oumar Faye, des maires, des services déconcentrés etc.
 
À cette occasion, Le gouverneur Saër Ndao a indiqué que l'objectif c'est " d'avoir un engagement de tous les acteurs[...], parce que c'est une fête nationale et nous recevons la plus haute autorité du Sénégal, le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. Donc, il nous fallait faire avec l'ensemble des acteurs, partager les dynamiques concertées qui nous permettront d'aller vers une belle fête du 4 avril", a-t-il fait remarquer.
 
Lors de son face-à-face avec la presse, M. Ndao a aussi fait savoir que les missions de terrain ont démarré depuis longtemps, sous la supervision du commandant de zone. " Nous sommes en train de voir quels sont les sites, comment accéder à ces sites, comment engager les sites de sorte que tout sera fin prêt pour avoir un défilé millimétré", a-t-il précisé.
 
" C'est toute la région Thiès qui accueille. Donc, toutes les collectivités sont impliquées dans l'organisation de cette fête et clairement nous l'avons rappelé que c'est une fête nationale arrimée au stade régional[...]. Les gens nous parlent souvent de délais mais les délais, ça ne compte pas trop. Il faut avoir les hommes de qualité qu'il faut et qui peuvent s'adapter en fonction des circonstances", a-t-il rassuré.
Vendredi 20 Février 2026
Dakaractu



