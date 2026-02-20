Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un "défilé millimétré"( Gouverneur)

Un comité régional de développement préparatoire de la fête de l’Indépendance s'est tenu ce vendredi à la gouvernance de Thiès, en présence du Gouverneur, Saër Ndao, du commandant de la zone militaire n°7, le Colonel El Hadj Oumar Faye, des maires, des services déconcentrés etc.

À cette occasion, Le gouverneur Saër Ndao a indiqué que l'objectif c'est " d'avoir un engagement de tous les acteurs[...], parce que c'est une fête nationale et nous recevons la plus haute autorité du Sénégal, le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. Donc, il nous fallait faire avec l'ensemble des acteurs, partager les dynamiques concertées qui nous permettront d'aller vers une belle fête du 4 avril", a-t-il fait remarquer.