TOUBA / Serigne Souhaïbou Mbacké, un héritage spirituel célébré en ramadan cette nuit

Touba vit ce lundi 23 février 2026, cinquième jour du mois de ramadan, un moment de recueillement dédié à la mémoire de Serigne Souhaïbou Mbacké Khadim Rassoul. Né le vendredi 5 Ramadan 1335 AH (18 juin 1917) à Diourbel, dans un contexte marqué par la résidence surveillée de son père Cheikh Ahmadou Bamba, il s’est éteint un autre vendredi de ramadan en 1991, au lendemain de la Nuit du Destin. Une vie qui, du début à la fin, s’est inscrite dans le rythme sacré de l’islam.



Fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Maréma Diakhaté, il perdit sa mère à l’âge de cinq mois. Élevé par Sokhna Khary Mbar puis Sokhna Khary Sylla, il reçut ses premières leçons coraniques de son père avant de poursuivre son apprentissage auprès de ses oncles Serigne Amsatou et Serigne Alassane Diakhaté. Très tôt, son attachement à la prière fut remarqué : à seulement sept ans, il s’illustra par sa rigueur religieuse, allant jusqu’à rattraper les prières manquées durant son enfance.



Reconnu pour sa piété, son orthodoxie et sa ressemblance spirituelle avec son père, Serigne Souhaïbou s’est distingué comme formateur et écrivain. Son ouvrage « Quratul Ayni », rédigé en 1991, demeure une référence sur les devoirs religieux, la mystique et les remèdes spirituels.



Fondateur de l’Université islamique de Touba, il a contribué à former des générations d’imams et d’intellectuels, perpétuant ainsi l’héritage mouride. Sa vie, entièrement consacrée à l’islam, fut marquée par le refus des distractions mondaines et par une fidélité absolue au chemin tracé par Cheikh Ahmadou Bamba.



Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Say est présentement son khalife .