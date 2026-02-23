Keur Massar : le filet se resserre,Six nouvelles arrestations dans l’affaire du présumé réseau homosexuel

L’affaire prend de l’ampleur. Selon L’Observateur, six nouvelles personnes ont été arrêtées ce week-end dans le cadre de l’enquête sur un présumé réseau homosexuel accusé de transmission volontaire du VIH/Sida.



Placés sous l’autorité du juge d’instruction du premier Cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar poursuivent une traque qui s’étend désormais à plusieurs villes du pays.



Une série d’interpellations coordonnées



D’après L’Observateur, après les arrestations de Zale Mbaye à Nioro, F. Diop à Keur Massar et E.H. Dioum à Thiès vendredi dernier, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle vague d’interpellations :

• Dabakh, présenté comme employé de la tiktokeuse Mame Ndiaye Savon

• Le tailleur Zoe Baldé

• R. Mendy

• M. Mané

• A. Mbaye

• Et A. Cissé, interpellé à Saint-Louis



Ces arrestations portent à 29 le nombre total de personnes appréhendées dans cette affaire, dont 28 placées en détention provisoire.



Zale Mbaye testé positif



Toujours selon L’Observateur, Zale Mbaye , intercepté vendredi soir à Nioro par la Brigade territoriale locale avant d’être transféré à Dakar, a été soumis au test du VIH/Sida.



Les résultats, transmis samedi aux enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, se sont révélés positifs. Des sources indiquent qu’il suivait déjà un traitement antirétroviral.



Dans le même dossier, le journaliste Pape Biram Bigue Ndiaye , placé sous contrôle judiciaire, a quant à lui été testé négatif au virus.



Une instruction judiciaire sous haute tension



L’enquête, supervisée par le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, continue de mobiliser d’importants moyens. La multiplication des arrestations montre la volonté des autorités judiciaires d’élucider l’ensemble des ramifications présumées du réseau.



Toutefois, comme le rappelle L’Observateur, l’instruction suit son cours et les personnes interpellées bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue.