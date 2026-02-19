48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec


48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec
C’est un chiffre qui fait froid dans le dos! Lors de l’atelier de présentation du bilan du contrat de performance entre l’État du Sénégal et la Senelec pour la période 2022-2024, le ministre de l’Énergie, Birame Souleye Diop, a levé le voile sur l’une des contraintes les plus lourdes qui plombent la société nationale d’électricité. Il s’agit d’une dette colossale de 48,5 milliards de francs CFA due par des institutions publiques à la Senelec.
 
Le ministre a d’abord tenu à replacer ce constat dans son contexte. Le bilan d’ensemble de la Senelec sur la période évaluée est jugé globalement satisfaisant. Les indicateurs globaux de performance dépassent les 100 % sur toute la période 2021-2024 et des progrès tangibles ont été enregistrés sur plusieurs fronts.
 
Néanmoins, Birame Souleye Diop a été sans détour : « La Senelec peut faire mieux, et même bien mieux. » Certains objectifs fixés dans le contrat de performance n’ont pas été pleinement atteints, en raison de contraintes majeures que le gouvernement entend désormais traiter avec détermination.
 
Avec 48,5 milliards de francs CFA d’impayés, ce gouffre financier pèse directement sur le rendement global de la société et fragilise sa capacité d’investissement et de développement. Face à cette contrainte, le ministre a annoncé des mesures concrètes. Des conventions de dettes croisées devront être établies pour couvrir les années 2023, 2024 et 2025, dans le strict respect de l’autonomie financière de la Senelec. Aussi, Birame Souleye Diop a indiqué que les plus hautes autorités de l’État seront officiellement saisies de ce dossier et en premier, le Président de la République, le Premier ministre et le ministère des Finances et du Budget.
Jeudi 19 Février 2026
