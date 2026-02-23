Ramadan- conférence religieuse du mouvement Thiès D'abord: Me Habib Vitin lance un appel à la paix, au pardon et à la réconciliation...

Le mouvement Thiès D'abord a organisé hier à une conférence religieuse dans la cité du rail.

L'événement religieux avait réuni des dignitaires, des religieux, des politiques, des artistes etc. Au cours de cette rencontre, Le président du mouvement Thiès D'abord a lancé un appel à la paix et au pardon pour la construction de notre cher pays. Me Habib Vitin a fait remarquer que la paix et la réconciliation doivent être notre seul et unique objectif, si nous voulons faire de notre pays, l'une des destinations les plus prisées dans le monde.

Concernant l'organisation de la fête de l’Indépendance à Thiès, Me Habib Vitin a exhorté tous les Thiessois à s'approprier cette fête en acceptant de se ranger derrière l'administration, le commandement de la zone militaire n°7 etc, les maires etc...