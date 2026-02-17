4 avril à Thiès : le maire de Thiès-Ouest propose au PR de convoquer un conseil présidentiel pour l'implication de l'ensemble des acteurs...

Le maire de la commune de Thiès-Ouest, s'est prononcé sur le choix de Thiès pour la célébration de la fête de l’Indépendance.

L'édile local de la commune devant abriter les festivités, après à avoir remercié le président de la République par rapport à cette marque de considération, a tenu à lui proposer d'organiser un conseil présidentiel. "La fête de l'indépendance, c'est une fête exceptionnelle! Je pense que le président peut convoquer un conseil présidentiel, c'est une proposition à l'endroit du président. Donc, nous lui proposons de convoquer un conseil présidentiel auquel vont participer toutes les autorités locales : les maires de toute la région[...], à plus forte raison nous maires qui sommes dans la zone urbaine, tous les services déconcentrés, la zone militaire n°7, la croix rouge, les anciens combattants etc... Tenir un conseil présidentiel, cela me semble être une bonne idée", a-t-il déclaré.

À l'en croire, la tenue de ce conseil permettra de recueillir les orientations du président. "Qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous aussi en tant qu'habitants de Thiès, nous allons lui faire des propositions". Selon Mamadou Djitté, "ce conseil présidentiel va aussi permettre d'impliquer tout le monde. Cela va permettre de prendre en charge les besoins des thiessois parce que Thiès a besoin d'infrastructures de qualité surtout les routes, pratiquement toutes les routes sont dégradées. La deuxième chose, à défaut d'avoir un conseil présidentiel, au moins un conseil interministériel avec les ministères impliqués dans l'organisation de cette fête...", a-t-il suggéré.

À rappeler que le maire Mamadou Djitté a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la population de Thiès-Ouest pour dresser le bilan de l'exercice 2025...