Acte contre nature, transmission du VIH-Sida: « 26 détenus dont 19 à Rebeuss et 7 au Cap Manuel » (Yassine Fall, Garde des Sceaux)

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a pris la parole ce matin devant les députés à l’Assemblée nationale pour faire le point sur la situation des personnes présumées homosexuelles actuellement entre les mains de la justice. Interpellée sur les conditions de détention et le suivi sanitaire de ces prisonniers, la ministre a fourni des chiffres précis sur leur répartition dans les établissements pénitentiaires du pays.



Selon Yassine Fall, ils sont au total 26 individus concernés. La majorité d’entre eux, soit 19 personnes, sont incarcérées à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, à Dakar. Les 7 autres se trouvent quant à elles à la prison du Cap Manuel. Cette annonce officielle permet de clarifier l’ampleur numérique de cette situation qui suscite régulièrement des débats au sein de la société civile et des organisations de défense des droits humains.



Au-delà des chiffres, Yassine Fall a tenu à rassurer l'assemblée sur la prise en charge médicale des détenus, en particulier ceux vivant avec des pathologies chroniques. Elle a notamment évoqué le cas des personnes séropositives parmi ce groupe. La ministre a précisé que le médecin-chef de l’administration pénitentiaire assure personnellement le suivi médical de ces cas de VIH-Sida, garantissant ainsi l'accès aux soins pour ces prisonniers conformément aux règles sanitaires en vigueur dans les établissements pénitentiaires.