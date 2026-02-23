Tourisme : À la découverte du dynamisme touristique dans la station balnéaire de Senegambia


Guide touristique basé dans la station balnéaire de Senegambia, il partage avec passion sa vision d’une Gambie accueillante, dynamique et résolument tournée vers le tourisme. Selon lui, le secteur touristique joue un rôle essentiel dans l’économie du pays et constitue l’un des piliers majeurs de son développement. 
 
D’après Almamy Suwaneh, la Gambie séduit par la diversité et l’accessibilité de ses sites touristiques. « Les sites sont ouverts non seulement aux populations gambiennes, mais aussi aux visiteurs africains et européens », explique-t-il. En effet, la destination attire de nombreux voyageurs venus du continent africain, mais également d’Europe, notamment du Royaume-Uni et des Pays-Bas, deux marchés historiques du tourisme gambien. Mais l’engouement ne s’arrête pas là. Le guide souligne également la présence croissante de visiteurs en provenance de la Jamaïque et des États-Unis, séduits par l’histoire, la culture et les liens de la Gambie avec la diaspora africaine. Ces touristes choisissent régulièrement la destination pour y passer leurs vacances et découvrir ses richesses culturelles.

Almamy Suwaneh met aussi en avant la qualité des relations entre les communautés sénégalaise et gambienne. Les Sénégalais vivant en Gambie entretiennent, selon lui, de très bons rapports avec la population locale. Cette proximité culturelle et historique favorise une cohésion sociale remarquable entre les deux pays voisins, renforçant ainsi l’image d’une destination paisible et conviviale.

Lors d’une récente tournée de la presse Sénégalaise, dans le cadre du Festival Koom Koom de Ziguinchor,  plusieurs établissements hôteliers de renom ont été visités, notamment le Sénégambia Beach Hotel, le Kairaba Beach Hotel, le Kunta Kinteh Beach Complex et le Kombo Beach Hotel. Ces hôtels de standing offrent des infrastructures modernes, un cadre agréable et des services adaptés aux standards internationaux, contribuant à renforcer l’attractivité de la destination.
 


Pour Almamy Suwaneh, ces multiples atouts expliquent pourquoi la Gambie est devenue une destination prisée par des touristes venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et des Caraïbes. Entre plages bordant l’Atlantique, richesse culturelle et hospitalité légendaire, le pays continue de consolider sa place sur la carte touristique de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Lundi 23 Février 2026
Idy Sow



