Gandiaye : Le mouvement Gandiaye Vision Nouvelle lance les travaux d'aménagement d'une place publique à Ndiobène

Il est prévu dans ladite place, un mur de clôture d’un mètre accompagné de grillages, des gazons, des fleurs et des arbres fruitiers[...], ainsi que des bancs publics, une boutique pour le GIE des femmes, un puits pour arroser les fleurs et les arbres, et une case pour des réunions et autres rencontres des femmes et des jeunes.

Invité à la cérémonie, le maire de Gandiaye, Pape Songdé Diop a salué cette initiative ô combien importante pour les populations. Selon lui, elle entre en droite ligne avec les projets initiés par la municipalité pour rendre la commune verte.

Présent à la cérémonie de lancement, le maire de Latmingué, le Dr Macoumba Diouf a insisté sur l'entretien de la place publique, une fois les travaux achevés. Il a terminé ses propos en participant à hauteur de 2 millions pour la mise en œuvre du projet et promet d'accompagner les initiateurs à la réalisation des projets horticoles dans cet espace.