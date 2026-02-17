Ngomène / Infrastructures de stockage et de conservation - fermeture des frontières : "Le Sénégal doit être capable de nourrir les sénégalais"(Serigne Guèye Diop)

Le Ministère de l’industrie et du Commerce a présidé ce mardi 17 février 2026 la cérémonie de pose de la première pierre du projet d’infrastructures de stockage et de conservation des produits horticoles, au village de Ngomène dans la zone des Niayes (commune de Keur Moussa, région de Thiès).

Ledit projet vise ainsi à lutter contre les pertes post récoltes estimées entre 30 à 40% de la production nationale. Ainsi, 10 entrepôts seront construits dans les 8 pôles territoires, 900 m³ d’espaces de stockage, 250 mille tonnes de capacité de stockage, 2 300 emplois directs et indirects, a-t-on appris.

À cette occasion, le ministre du commerce a souligné que le Sénégal doit être capable de nourrir les sénégalais, de faire rayonner ses produits sur les marchés nationaux et internationaux[...]. " Nous avons déjà accompli des progrès significatifs pour une production de 450.000 tonnes, 250.000 tonnes de pomme de terre et 112.000 tonnes de bananes. C'est la première fois que le Sénégal a fermé ses frontières pendant 12 mois sur la pomme de terre et pendant 3 mois sur la banane. L'année prochaine, nous allons fermer les frontières pendant 12 mois pour la pomme de terre et 6 mois pour la banane."