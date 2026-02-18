Guy Marius Sagna devant le MINT à l’Assemblée nationale: « À l’UCAD, il y’avait pas que des éléments de la police, mais aussi, des nervis »

Lors de l’examen du projet de loi n°03/2026 relatif aux activités de sécurité privée, le député Guy Marius Sagna a vivement interpellé le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, sur le comportement de certains éléments au sein des forces de l’ordre.
Prenant la parole avec véhémence, l’élu a dénoncé la présence, au sein de la police nationale, d’individus qu’il qualifie de « bandits, nervis et voyous », dont les agissements sont aux antipodes du maintien de l’ordre. « Nous ne pouvons pas accepter que dans nos forces de police, il y ait des individus qui font tout sauf du maintien de l’ordre », a-t-il déclaré.
Guy Marius Sagna a également fustigé les actes de violence commis, les qualifiant de « cruauté » et de « haine », estimant que ce déferlement de violences est totalement inacceptable et ne saurait être toléré par la représentation nationale.
