Développement local : Golf Sud mise sur l’inclusion pour transformer la commune

À l’occasion de la 2ème édition des Journées du Développement local (JDL 2026), la Commune de Golf Sud s’est imposée comme un laboratoire vivant de la gouvernance participative. Dans une intervention structurée et documentée, le conseiller municipal Mandiaye Ndiaye a livré un retour d’expérience sans complaisance sur le passage d’une participation citoyenne longtemps formelle à une inclusion réelle dans la gestion des affaires locales. Loin des discours incantatoires, l’élu a rappelé que la commune partait d’un tissu associatif dense mais fragmenté, où certaines franges, jeunes, étudiants, personnes en situation de handicap demeuraient en marge des processus décisionnels.
La rupture opérée, selon lui, repose sur un leadership politique assumé et une ingénierie participative méthodique, formation de jeunes animateurs en coaching territorial, élaboration d’un Plan de développement communal fondé sur quatre axes stratégiques, mise en œuvre du budget participatif, création d’un Conseil municipal des jeunes et déploiement d’une stratégie locale de l’économie sociale et solidaire. À Golf Sud, ces mécanismes ne sont pas présentés comme des vitrines, mais comme des outils intégrés à la planification et à la budgétisation, appuyés par des partenariats techniques et une coordination étroite avec les services déconcentrés de l’État.
Les résultats avancés traduisent, selon la commune, un changement de paradigme; projets mieux appropriés, montée en compétences des acteurs locaux, création de valeur économique endogène, inclusion accrue des groupes historiquement marginalisés et restauration de la confiance entre citoyens et autorités. Sans occulter les défis; capitalisation et diffusion des expériences; l’intervention a conclu sur un appel à institutionnaliser la participation citoyenne, renforcer la redevabilité et outiller durablement élus et citoyens.
